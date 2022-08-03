Шахраї видурили у 84-річної лучанки 2000 доларів
Сьогодні, 15:22
Луцькі поліцейські оперативно затримали шахраїв, які видурили у пенсіонерки 2000 доларів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Двоє чоловіків прийшли до помешкання 84-річної лучанки та повідомили, що її донька потрапила в аварію і для лікування потрібні великі кошти.
На емоціях жінка віддала невідомим усі свої збереження - 2000 доларів. Лише після того, як шахраї пішли, - пенсіонерка зателефонувала доньці, з якою, звісно ж, було все гаразд.
Отримавши повідомлення про скоєння шахрайства, співробітники поліції одразу ж розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Було зібрано слідову інформацію, допитано свідків, до пошуків залучили також кінолога з службовою собакою. Встановити зловмисників допомогли і відео з камер спостереження, які оперативно опрацювали поліцейські.
Вже за менше ніж годину зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 32-річні нині мешканці Києва. Встановлено також, що чоловіки причетні до скоєння крадіжки у Луцьку.
Наразі слідчі вже оголосили зловмисникам підозри за ч.2 ст.190 (Шахрайство) та ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою з правом внесення застави.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Двоє чоловіків прийшли до помешкання 84-річної лучанки та повідомили, що її донька потрапила в аварію і для лікування потрібні великі кошти.
На емоціях жінка віддала невідомим усі свої збереження - 2000 доларів. Лише після того, як шахраї пішли, - пенсіонерка зателефонувала доньці, з якою, звісно ж, було все гаразд.
Отримавши повідомлення про скоєння шахрайства, співробітники поліції одразу ж розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Було зібрано слідову інформацію, допитано свідків, до пошуків залучили також кінолога з службовою собакою. Встановити зловмисників допомогли і відео з камер спостереження, які оперативно опрацювали поліцейські.
Вже за менше ніж годину зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 32-річні нині мешканці Києва. Встановлено також, що чоловіки причетні до скоєння крадіжки у Луцьку.
Наразі слідчі вже оголосили зловмисникам підозри за ч.2 ст.190 (Шахрайство) та ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою з правом внесення застави.
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