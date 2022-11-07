Блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у держзраді
Сьогодні, 14:30
Повідомили про підозру у держзраді відомому блогеру, який працює на російську пропаганду з Іспанії.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Йдеться про Анатолія Шарія — главу забороненої в Україні «Партії Шарія» та власника однойменного Youtube-каналу.
За даними слідства, підозрюваний – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.
Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія, звідки організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.
Слідством встановлено, що підозрюваний навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на фсб рф. Стосовно нього за фактом державної зради розпочато окреме кримінальне провадження.
Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та її Збройних Сил, який передали куратору з фсб рф. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання на території росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських тенденційних матеріалів та розповсюджувати їх в інтернет-мережі.
Протиправний зміст інформаційного продукту підтвердила судова лінгвістична експертиза.
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Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
Йдеться про Анатолія Шарія — главу забороненої в Україні «Партії Шарія» та власника однойменного Youtube-каналу.
За даними слідства, підозрюваний – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.
Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія, звідки організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.
Слідством встановлено, що підозрюваний навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на фсб рф. Стосовно нього за фактом державної зради розпочато окреме кримінальне провадження.
Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та її Збройних Сил, який передали куратору з фсб рф. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання на території росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських тенденційних матеріалів та розповсюджувати їх в інтернет-мережі.
Протиправний зміст інформаційного продукту підтвердила судова лінгвістична експертиза.
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