Блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у держзраді





Про це



Йдеться про Анатолія Шарія — главу забороненої в Україні «Партії Шарія» та власника однойменного Youtube-каналу.



За даними слідства, підозрюваний – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.



Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія, звідки організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.



Слідством встановлено, що підозрюваний навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на фсб рф. Стосовно нього за фактом державної зради розпочато окреме кримінальне провадження.



Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та її Збройних Сил, який передали куратору з фсб рф. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання на території росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських тенденційних матеріалів та розповсюджувати їх в інтернет-мережі.



Протиправний зміст інформаційного продукту підтвердила судова лінгвістична експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про підозру у держзраді відомому блогеру, який працює на російську пропаганду з Іспанії.Про це повідомив Офіс Генпрокурора.Йдеться про— главу забороненої в Україні «Партії Шарія» та власника однойменного Youtube-каналу.За даними слідства, підозрюваний – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу.Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія, звідки організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.Слідством встановлено, що підозрюваний навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на фсб рф. Стосовно нього за фактом державної зради розпочато окреме кримінальне провадження.Спільники розробили медіапроєкт для дискредитації України та її Збройних Сил, який передали куратору з фсб рф. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання на території росії, організації та фільмування їхніх допитів. Надалі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських тенденційних матеріалів та розповсюджувати їх в інтернет-мережі.Протиправний зміст інформаційного продукту підтвердила судова лінгвістична експертиза.

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