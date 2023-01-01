Як командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв інспектував кордон із Білоруссю на Волині. ВІДЕО. ФОТО

Захист українсько-білоруського кордону у межах Волинської області 5 липня оглянув командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.



Як розповів генерал-лейтенант



Командувач ОС – про захист кордону



"З приводу інженерних споруджень, Волинь виглядає дуже добре", – сказав Сергій Наєв після огляду оборонних споруд і українсько-білоруського пункту пропуску "Доманово", який не працює з перших днів повномасштабної війни.



Зі слів командувача Об'єднаних сил ЗСУ, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована. Його охороняють бійці, які до цього виконували бойові завдання на Донеччині.



"Ситуація стабільна, на території РБ не помічено жодного перебування підрозділів з ПВК "Вагнер". Також щодо російського угрупування військ, які розташовані на території Білорусі, також його чисельність і озброєння не зросли", – додав генерал-лейтенант.



Дороги і оборонні споруди



На ділянці українсько-білоруського кордону, що межує з Волинню, облаштували десятки кілометрів протитанкового рову, є бетонне спорудження, аби не допустити противника на броньованій техніці, – розповів керівник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.



"Всі дороги знищені, заміновані і облаштовані фортифікаційні споруди. Тобто таким чином, що ворог тут безнаказано проникнути не зможе на територію України", – зазначив Лозінський.



Що відбувається по той бік кордону



Як розповів Суспільному начальник п'ятої прикордонної застави Владислав Калінін, білоруські прикордонники іноді звертаються до своїх українських колег з гучномовців: "Музика патріотична для того, щоб змусити нас перейти на їх сторону. Типу ми один "братній народ", який повинен бути разом. Отаку музику вони включають по гучномовцю".



Волинські прикордонники, зі слів Владислава Калініна, у відповідь – включають гімн України.



Хто зараз охороняє кордон на Волині



Протяжність українсько-білоруського кордону в межах Волинської області – 217 кілометрів. У квітні на ротацію приїхали бійці з передової, – розказав Андрій із позивний "Черчіль".



"Тут ми відновлюємо свою боєздатність і також несемо бойові чергування і спостереження на кордоні по стримуванню можливого нападу з боку Білорусі", – сказав боєць.



Особовий склад бригади, яка нині служить на Волині, зазнав значних втрат на передовій.



Прикордонник Владислав Калінін. Спостережний пункт на кордоні. Керівник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський. Керівник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський (зліва) і командувач ОС ЗСУ Сергій Наєв (справа) білля ПП Військовий Андрій приїхав на Волинь з передової.

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