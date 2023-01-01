У Львові збільшилась кількість жертв російського обстрілу





Про це Максим Козицький.



"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.



Кількість постраждалих на місці ворожого удару - 36 людей. Врятовано — 7 людей, евакуйовано — 64.



Нагадаємо, що







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв унаслідок ракетного обстрілу Львова збільшилась до п'яти. З-під завалів дістали тіло жінки.Про це повідомив голова Львівської ОВА"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - йдеться в повідомленні.Кількість постраждалих на місці ворожого удару - 36 людей. Врятовано — 7 людей, евакуйовано — 64.Нагадаємо, що ворог вночі 6 липня атакував Львівщину з Чорного моря ракетами «Калібр». Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищило 7 із 10 ракет над областю.

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