У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком

У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком
Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Романом Гошком, який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 6 липня, захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили в Луцькраді.

Гошко Роман Петрович (09.02.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили голову перед захисником.

Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Романа Гошка поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.

У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком


У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком


У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком

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Теги: війна, Росія, Україна
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