У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Романом Гошком

Романом Гошком,



Про це повідомили в Луцькраді.



Гошко Роман Петрович (09.02.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили голову перед захисником.



Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.



Романа Гошка поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем який загинув у війні із загарбницькою росією. Сьогодні, 6 липня, захисника відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили в Луцькраді.Гошко Роман Петрович (09.02.1986 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 30 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили голову перед захисником.Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Романа Гошка поховали на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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