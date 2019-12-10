На війні загинув воїн з Луцька Роман Гошко





Про це написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Лучанин Гошко Роман Петрович, 09.02.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.



Солдат Гошко Роман Петрович загинув 30.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада зазнала ще однієї втрати внаслідок російсько-української війни.Про це написав Луцький міський головаЛучанин, 09.02.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Солдат Гошко Роман Петрович загинув 30.06.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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