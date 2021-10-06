У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО

У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
В обласному центрі Волині підходить до фіналу ремонт на проспекті Соборності.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Наразі завершується нанесення довговічної пластикової розмітки по непарній частині проспекту Соборності.

Також міський голова опублікував фотозвіт робіт.

У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО

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Теги: Луцьк, Соборності, ремонт, розмітка
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