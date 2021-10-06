У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Наразі завершується нанесення довговічної пластикової розмітки по непарній частині проспекту Соборності.



Також міський голова опублікував фотозвіт робіт.





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