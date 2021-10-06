У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
Сьогодні, 22:48
В обласному центрі Волині підходить до фіналу ремонт на проспекті Соборності.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Наразі завершується нанесення довговічної пластикової розмітки по непарній частині проспекту Соборності.
Також міський голова опублікував фотозвіт робіт.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Наразі завершується нанесення довговічної пластикової розмітки по непарній частині проспекту Соборності.
Також міський голова опублікував фотозвіт робіт.
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