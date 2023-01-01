4 липня на Волині: гортаючи календар

4 липня на Волині: гортаючи календар
4 липня - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День Військ Протиповітряної оборони України та День Національної поліції України. 4 липня в православній церкві шанується день пам'яті мученика
Юліана Тарсійського.

Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін, волонтер Олександра Фальчук та журналіст Олександр Стеренчук.

Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 3 липня
03 липень, 23:23
 0
У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
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