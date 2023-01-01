4 липня на Волині: гортаючи календар



Юліана Тарсійського.



Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін, волонтер Олександра Фальчук та журналіст Олександр Стеренчук.



Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 липня - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День Військ Протиповітряної оборони України та День Національної поліції України. 4 липня в православній церкві шанується день пам'яті мученикаЮліана Тарсійського.Сьогодні відзначають день народження колишній генеральний директор Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання, заслужений лікар України Григорій Ващилін, волонтер Олександра Фальчук та журналіст Олександр Стеренчук.Іменинники цього дня - Терентій, Микита, Максим, Георгій, Олексій, Павло, Микола, Юліан, Іван, Федір, Василина та Анастасія.

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