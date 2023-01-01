На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк
Сьогодні, 02:17
Від рук російських окупантів на Донеччині загинув військовослужбовець з Волині.
Про це повідомили у Голобській громаді.
"Дорогі земляки, учора, 2 липня 2023 року, від рук рашистів загинув у Донецькій області інспектор прикордонної служби Стасюк Юрій Миколайович", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Із 3 по 6 липня оголошено Дні жалоби на знак пам'яті про голобчанина.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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Про це повідомили у Голобській громаді.
"Дорогі земляки, учора, 2 липня 2023 року, від рук рашистів загинув у Донецькій області інспектор прикордонної служби Стасюк Юрій Миколайович", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Із 3 по 6 липня оголошено Дні жалоби на знак пам'яті про голобчанина.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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