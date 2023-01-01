На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк





Про це повідомили у Голобській громаді.



"Дорогі земляки, учора, 2 липня 2023 року, від рук рашистів загинув у Донецькій області інспектор прикордонної служби Стасюк Юрій Миколайович", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Із 3 по 6 липня оголошено Дні жалоби на знак пам'яті про голобчанина.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від рук російських окупантів на Донеччині загинув військовослужбовець з Волині.Про це повідомили у Голобській громаді."Дорогі земляки, учора, 2 липня 2023 року, від рук рашистів загинув у Донецькій області інспектор прикордонної служби Стасюк Юрій Миколайович", - йдеться у дописі на сторінці громади.Із 3 по 6 липня оголошено Дні жалоби на знак пам'яті про голобчанина.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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