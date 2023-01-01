На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк

На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк
Від рук російських окупантів на Донеччині загинув військовослужбовець з Волині.

Про це повідомили у Голобській громаді.

"Дорогі земляки, учора, 2 липня 2023 року, від рук рашистів загинув у Донецькій області інспектор прикордонної служби Стасюк Юрій Миколайович", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Із 3 по 6 липня оголошено Дні жалоби на знак пам'яті про голобчанина.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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Теги: загибель, Волинь, Голоби, війна
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