Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід

Розпочалися підготовчі роботи до реалізації проєкту відновлення – будівництва магістральних водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення УкраїниПроєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей."Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше.Такий високий темп робіт можливий при абсолютній довірі і співпраці між громадами, обласною та центральною владою. Ще в день трагедії, за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Урядом було ухвалено рішення про виділення 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.Дякую колегам за відданість справі і активну роботу по відновленню України", - написав Олександр Кубраков.