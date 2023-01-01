Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід

Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід
Розпочалися підготовчі роботи до реалізації проєкту відновлення – будівництва магістральних водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км.

Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей.

"Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше.Такий високий темп робіт можливий при абсолютній довірі і співпраці між громадами, обласною та центральною владою. Ще в день трагедії, за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Урядом було ухвалено рішення про виділення 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.
Дякую колегам за відданість справі і активну роботу по відновленню України", - написав Олександр Кубраков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, водопровід, Каховська ГЕС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк
Сьогодні, 02:17
Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід
Сьогодні, 01:15
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 липня
03 липень, 23:23
У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
03 липень, 22:48
Схожі новини
Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей Підрив Каховської ГЕС: зниклими безвісти вважаються 35 людей, серед них – 7 дітей
11 червень, 16:18
Рівень води в Каховському водосховищі падає: яка ситуація зараз Рівень води в Каховському водосховищі падає: яка ситуація зараз
11 червень, 10:28
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
07 червень, 22:57
Росіяни підірвали Каховську ГЕС за вказівкою Путіна, – Данілов Росіяни підірвали Каховську ГЕС за вказівкою Путіна, – Данілов
07 червень, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк
Сьогодні, 02:17
 0
Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід
Сьогодні, 01:15
 0
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 3 липня
03 липень, 23:23
 0
У Луцьку на Соборності наносять довговічну розмітку. ФОТО
03 липень, 22:48
 0
Медіа
відео
1/8