Добрі новини від ВолиньPost за 3 липня

Щодня відшукуємо позитивні новини, бо знаємо, як їх мало у такий складний для всіх українців та українок час. Утім щоразу вас запевняємо: добро таки є і воно обов'язково переможе!Сьогодні, 3 липня, ми писали про таке:Випускниця Рожищенського ліцею на Волині– одна з трьох волинян, які написали Національний мультипредметний тест без жодної помилки. НМТ дівчина складала з української мови, математики і біології.Дівчина говорить, щоб досягти високих балів – навчалася щодня: "Було бажання відкласти на завтра, щось не довчити, думала, ай. Це не буде на екзамені. Але все одно вчила. Старалася, не соромилася питати вчителів, якщо щось не знала".За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб,танків ‒ 4057 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,артилерійських систем – 4220 (+32) од,РСЗВ – 641 (+4) од,засобів ППО ‒ 391 (+1) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 309 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч.За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ.км.На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кВ.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2.Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на прем'єрний показ вистави «Академія сміху».тао 18:00 у театрі покажуть драму-комедію «Академія сміху» (Кокі Метані) у постановці заслуженого артиста України Василя Гриба.«Талановитий драматург написав комедію для театру «Академія сміху» за мотивами шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта». Цензор Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал», – йдеться в описі сюжету.Згідно з результатами Всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться Міжнародним республіканським інститутом наше місто Луцьк зайняло перше місце в Україні по індексу якості обслуговування та послуг, що визначений на основі 18 показників.Також згідно з опитуванням, 78% лучан вважають, що справи в місті йдуть у правильному напрямку.Діяльність міського голови та міської ради схвалюють 71% та 68% респондентів відповідно.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.Отець Ігор Мельхов. Його духовний шлях дуже трудний і особливий. Адже прийняв сан у УПЦ московського патріархату. Свого часу відмовився разом з громадою переходити у лоно об’єднаної української церкви, яка отримала Томос. Але з початком війни, каже, як пелена з очей спала.За період російської кровопролитної війни проти нашої держави винахідливі українці вигадали тисячу і один спосіб, щоб допомагати армії та постраждалим від наслідків збройної агресії. Прикладів ефективних методів опіки в тилу є безліч.Ще 40 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні в червні.В обласному центрі Волині підходить до фіналу ремонт на проспекті Соборності.