У волинському пологовому будинку за місяць народились 40 діток. ФОТО

У волинському пологовому будинку за місяць народились 40 діток. ФОТО
Ще 40 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні в червні.

Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.

Так, 40 українців побачили світ у пологовому Нововлинської центральної міської лікарні.

"Протягом червня народилося: 19 хлопчиків та 21 дівчинка", - йдеться у дописі.

Вітаємо родини! Бажаємо діткам та батькам здоров’я! Нехай діти ростуть під мирним небом!


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Теги: Нововолинськ, народження, діти
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