У волинському пологовому будинку за місяць народились 40 діток. ФОТО





Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.



Так, 40 українців побачили світ у пологовому Нововлинської центральної міської лікарні.



"Протягом червня народилося: 19 хлопчиків та 21 дівчинка", - йдеться у дописі.



Вітаємо родини! Бажаємо діткам та батькам здоров’я! Нехай діти ростуть під мирним небом!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще 40 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні в червні.Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.Так, 40 українців побачили світ у пологовому Нововлинської центральної міської лікарні."Протягом червня народилося: 19 хлопчиків та 21 дівчинка", - йдеться у дописі.Вітаємо родини! Бажаємо діткам та батькам здоров’я! Нехай діти ростуть під мирним небом!

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