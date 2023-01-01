У волинському пологовому будинку за місяць народились 40 діток. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Ще 40 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні в червні.
Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.
Так, 40 українців побачили світ у пологовому Нововлинської центральної міської лікарні.
"Протягом червня народилося: 19 хлопчиків та 21 дівчинка", - йдеться у дописі.
Вітаємо родини! Бажаємо діткам та батькам здоров’я! Нехай діти ростуть під мирним небом!
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Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.
Так, 40 українців побачили світ у пологовому Нововлинської центральної міської лікарні.
"Протягом червня народилося: 19 хлопчиків та 21 дівчинка", - йдеться у дописі.
Вітаємо родини! Бажаємо діткам та батькам здоров’я! Нехай діти ростуть під мирним небом!
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