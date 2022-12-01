На Волині траває вступ у коледжі: важлива інформація для абітурієнтів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
На Волині триває вступна кампанія до коледжів на базі дев'яти класів. Загалом в області є 21 фаховий коледж, зареєструвати електронні кабінети при вступі у них можна до 13 липня.
Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук.
Суспільне поспілкувалося з абітурієнтами та представниками приймальних комісій.
Як відбувається вступ
Станом на 3 липян у Луцькому педагогічному коледжі уже прийняли 120 заяв від вступників. У навчальному закладі створили консультаційний центр для допомоги абітурієнтам під час подання заяв в електронній формі.
"Раніше документи подавали в паперовому вигляді і це було простіше. Вже другий рік все це відбувається через електронну базу, декого це лякає, тому вони звертаються до нас", – розповіла консультантка Марія Копчук.
Зі слів консультантки, для того, щоб створити електронний кабінет треба мати діючу електронну пошту з паролем і доступ до неї через телефон. Також абітурієнту потрібно мати фотокартку в електронному вигляді.
"Для того, щоб подати заяву обов’язково має бути мотиваційний лист, який ми теж завантажуємо до обраної спеціальності", – додала консультантка.
Що потрібно знати абітурієнтам
Як розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького педагогічного коледжу Лілія Боремчук, вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року було максимально спрощено у зв'язку із воєнним станом.
"Вони (абітурієнти – ред.) не здають іспитів, лише проходять співбесіду з двох предметів, математики і української мови. Діти, які мають пільги, мають звернутися в один із закладів освіти, щоб зареєструвати свою пільгу", – сказала Лілія Боремчук.
Наразі пільги мають діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, батьки яких загинули або воюють, діти шахтарів, які працювали більше 15 років на шахтах.
В консультаційний центр Луцького педагогічного коледжу прийшов 15-річний Максим Стригун. Каже: хоче подати заяву на спеціальність "комп’ютерні науки". Хлопець претендує на державну форму навчання.
"Мені подобається взагалі IT-сфера і вирішив розвиватися в цьому. В стандарті, які будуть це українська і математика. Я готуюся потроху", – каже Максим Стригун. Додає: у консультаційний центр прийшов, щоб нічого не наплутати з документами для вступу.
Створити електронний кабінет у майбутньому навчальному закладі вирішила і лучанка Анастасія Музика. Дівчина планує опановувати музичне мистецтво.
"Чесно, не розбираюся трохи в цьому, тому прийшла сюди. Щось так більш потягнуло після 9-го класу, не хочеться ще два роки в школі сидіти", – сказала абітурієнтка.
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Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління освіти і науки Олександр Ткачук.
Суспільне поспілкувалося з абітурієнтами та представниками приймальних комісій.
Як відбувається вступ
Станом на 3 липян у Луцькому педагогічному коледжі уже прийняли 120 заяв від вступників. У навчальному закладі створили консультаційний центр для допомоги абітурієнтам під час подання заяв в електронній формі.
"Раніше документи подавали в паперовому вигляді і це було простіше. Вже другий рік все це відбувається через електронну базу, декого це лякає, тому вони звертаються до нас", – розповіла консультантка Марія Копчук.
Зі слів консультантки, для того, щоб створити електронний кабінет треба мати діючу електронну пошту з паролем і доступ до неї через телефон. Також абітурієнту потрібно мати фотокартку в електронному вигляді.
"Для того, щоб подати заяву обов’язково має бути мотиваційний лист, який ми теж завантажуємо до обраної спеціальності", – додала консультантка.
Що потрібно знати абітурієнтам
Як розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького педагогічного коледжу Лілія Боремчук, вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року було максимально спрощено у зв'язку із воєнним станом.
"Вони (абітурієнти – ред.) не здають іспитів, лише проходять співбесіду з двох предметів, математики і української мови. Діти, які мають пільги, мають звернутися в один із закладів освіти, щоб зареєструвати свою пільгу", – сказала Лілія Боремчук.
Наразі пільги мають діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, батьки яких загинули або воюють, діти шахтарів, які працювали більше 15 років на шахтах.
В консультаційний центр Луцького педагогічного коледжу прийшов 15-річний Максим Стригун. Каже: хоче подати заяву на спеціальність "комп’ютерні науки". Хлопець претендує на державну форму навчання.
"Мені подобається взагалі IT-сфера і вирішив розвиватися в цьому. В стандарті, які будуть це українська і математика. Я готуюся потроху", – каже Максим Стригун. Додає: у консультаційний центр прийшов, щоб нічого не наплутати з документами для вступу.
Створити електронний кабінет у майбутньому навчальному закладі вирішила і лучанка Анастасія Музика. Дівчина планує опановувати музичне мистецтво.
"Чесно, не розбираюся трохи в цьому, тому прийшла сюди. Щось так більш потягнуло після 9-го класу, не хочеться ще два роки в школі сидіти", – сказала абітурієнтка.
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