На Волині траває вступ у коледжі: важлива інформація для абітурієнтів. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Ткачук.



Суспільне поспілкувалося з абітурієнтами та представниками приймальних комісій.



Як відбувається вступ

Станом на 3 липян у Луцькому педагогічному коледжі уже прийняли 120 заяв від вступників. У навчальному закладі створили консультаційний центр для допомоги абітурієнтам під час подання заяв в електронній формі.



"Раніше документи подавали в паперовому вигляді і це було простіше. Вже другий рік все це відбувається через електронну базу, декого це лякає, тому вони звертаються до нас", – розповіла консультантка Марія Копчук.



Зі слів консультантки, для того, щоб створити електронний кабінет треба мати діючу електронну пошту з паролем і доступ до неї через телефон. Також абітурієнту потрібно мати фотокартку в електронному вигляді.



"Для того, щоб подати заяву обов’язково має бути мотиваційний лист, який ми теж завантажуємо до обраної спеціальності", – додала консультантка.



Що потрібно знати абітурієнтам

Як розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького педагогічного коледжу Лілія Боремчук, вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року було максимально спрощено у зв'язку із воєнним станом.



"Вони (абітурієнти – ред.) не здають іспитів, лише проходять співбесіду з двох предметів, математики і української мови. Діти, які мають пільги, мають звернутися в один із закладів освіти, щоб зареєструвати свою пільгу", – сказала Лілія Боремчук.



Наразі пільги мають діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, батьки яких загинули або воюють, діти шахтарів, які працювали більше 15 років на шахтах.



В консультаційний центр Луцького педагогічного коледжу прийшов 15-річний Максим Стригун. Каже: хоче подати заяву на спеціальність "комп’ютерні науки". Хлопець претендує на державну форму навчання.



"Мені подобається взагалі IT-сфера і вирішив розвиватися в цьому. В стандарті, які будуть це українська і математика. Я готуюся потроху", – каже Максим Стригун. Додає: у консультаційний центр прийшов, щоб нічого не наплутати з документами для вступу.



Створити електронний кабінет у майбутньому навчальному закладі вирішила і лучанка Анастасія Музика. Дівчина планує опановувати музичне мистецтво.



"Чесно, не розбираюся трохи в цьому, тому прийшла сюди. Щось так більш потягнуло після 9-го класу, не хочеться ще два роки в школі сидіти", – сказала абітурієнтка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває вступна кампанія до коледжів на базі дев'яти класів. Загалом в області є 21 фаховий коледж, зареєструвати електронні кабінети при вступі у них можна до 13 липня.Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління освіти і наукиСуспільне поспілкувалося з абітурієнтами та представниками приймальних комісій.Станом на 3 липян у Луцькому педагогічному коледжі уже прийняли 120 заяв від вступників. У навчальному закладі створили консультаційний центр для допомоги абітурієнтам під час подання заяв в електронній формі."Раніше документи подавали в паперовому вигляді і це було простіше. Вже другий рік все це відбувається через електронну базу, декого це лякає, тому вони звертаються до нас", – розповіла консультанткаЗі слів консультантки, для того, щоб створити електронний кабінет треба мати діючу електронну пошту з паролем і доступ до неї через телефон. Також абітурієнту потрібно мати фотокартку в електронному вигляді."Для того, щоб подати заяву обов’язково має бути мотиваційний лист, який ми теж завантажуємо до обраної спеціальності", – додала консультантка.Як розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Луцького педагогічного коледжу Лілія Боремчук, вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року було максимально спрощено у зв'язку із воєнним станом."Вони (абітурієнти – ред.) не здають іспитів, лише проходять співбесіду з двох предметів, математики і української мови. Діти, які мають пільги, мають звернутися в один із закладів освіти, щоб зареєструвати свою пільгу", – сказала Лілія Боремчук.Наразі пільги мають діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, батьки яких загинули або воюють, діти шахтарів, які працювали більше 15 років на шахтах.В консультаційний центр Луцького педагогічного коледжу прийшов 15-річний Максим Стригун. Каже: хоче подати заяву на спеціальність "комп’ютерні науки". Хлопець претендує на державну форму навчання."Мені подобається взагалі IT-сфера і вирішив розвиватися в цьому. В стандарті, які будуть це українська і математика. Я готуюся потроху", – каже Максим Стригун. Додає: у консультаційний центр прийшов, щоб нічого не наплутати з документами для вступу.Створити електронний кабінет у майбутньому навчальному закладі вирішила і лучанка Анастасія Музика. Дівчина планує опановувати музичне мистецтво."Чесно, не розбираюся трохи в цьому, тому прийшла сюди. Щось так більш потягнуло після 9-го класу, не хочеться ще два роки в школі сидіти", – сказала абітурієнтка.

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