Україна отримала 890 млн доларів від МВФ
Сьогодні, 07:33
До загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн доларів США від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ), - йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
“Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці Уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в рамках програми розширеного фінансування. Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Довідково
29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Переглядом відзначено значний прогрес Уряду України у виконанні зобов'язань за програмою EFF. Україна виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ), - йдеться на сайті Міністерства фінансів України.
“Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці Уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в рамках програми розширеного фінансування. Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Довідково
29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Переглядом відзначено значний прогрес Уряду України у виконанні зобов'язань за програмою EFF. Україна виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна отримала 890 млн доларів від МВФ
Сьогодні, 07:33
Міністр оборони Німеччини просить пришвидшити створення центру ремонту танків Leopard в Польщі
Сьогодні, 06:31
Графік навчання українських льотчиків на F-16 починає зсуватися
Сьогодні, 03:42
Медіа