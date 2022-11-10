Україна отримала 890 млн доларів від МВФ

До загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн доларів США від Міжнародного валютного фонду (МВФ).Кошти отримані як результат успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд доларів США від МВФ. Загальне фінансування за Програмою складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ), - йдеться на сайті Міністерства фінансів України.“Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці Уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в рамках програми розширеного фінансування. Під час перегляду програми EFF, експерти та керівництво МВФ відзначили значний прогрес української сторони у виконанні структурних заходів та кількісних критеріїв ефективності, визначених за Програмою. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.29 червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Переглядом відзначено значний прогрес Уряду України у виконанні зобов'язань за програмою EFF. Україна виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня.