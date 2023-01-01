Міністр оборони Німеччини просить пришвидшити створення центру ремонту танків Leopard в Польщі

Міністр оборони Німеччини просить пришвидшити створення центру ремонту танків Leopard в Польщі
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що робота над запланованим ремонтним центром у Польщі для німецьких бойових танків Leopard 2, які використовуються в Україні, має просуватися швидше.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на DPA

«Одне має бути зрозумілим: ремонт є частиною сталої підтримки України», – сказав Пісторіус після переговорів із польським колегою Маріушем Блащаком у південно-східній Польщі.

За словами Пісторіуса, переговори щодо центру мають бути завершені протягом наступних 10 днів, якщо це можливо.

Центр повинен був створити виробник зброї Bumar-Labedy у Верхній Сілезії і він мав розпочати роботу в травні. Але прогрес зупинився через суперечки щодо фінансування із залученими підрядниками.

Послом України у Німеччині Олексій Макеєв працює недавно. Офіційно він почав свою роботу в жовтні торік, замінивши «недипломатичного дипломата» Андрія Мельника

Німеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси. Це найбільший пакет допомоги Німеччини від початку війни Росії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, допомога, підтримка, Німеччина, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міністр оборони Німеччини просить пришвидшити створення центру ремонту танків Leopard в Польщі
Сьогодні, 06:31
На Волині траває вступ у коледжі: важлива інформація для абітурієнтів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Графік навчання українських льотчиків на F-16 починає зсуватися
Сьогодні, 03:42
На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк
Сьогодні, 02:17
Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
У Польщі музей продає експонати для допомоги ЗСУ У Польщі музей продає експонати для допомоги ЗСУ
16 червень, 06:31
У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців
13 червень, 19:08
Яке озброєння надасть Україні Польща в новому пакеті оборонної допомоги Яке озброєння надасть Україні Польща в новому пакеті оборонної допомоги
06 квітень, 01:15
Leopard 2A6, Marder і вантажівки: Німеччина повідомила про відправку Україні чергової партії допомоги Leopard 2A6, Marder і вантажівки: Німеччина повідомила про відправку Україні чергової партії допомоги
31 березень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міністр оборони Німеччини просить пришвидшити створення центру ремонту танків Leopard в Польщі
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині траває вступ у коледжі: важлива інформація для абітурієнтів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Графік навчання українських льотчиків на F-16 починає зсуватися
Сьогодні, 03:42
 0
На Донеччині загинув прикордонник з Волині Юрій Стасюк
Сьогодні, 02:17
 0
Для постраждалих від підриву Каховської ГЕС: будують 150-кілометровий водопровід
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8