Міністр оборони Німеччини просить пришвидшити створення центру ремонту танків Leopard в Польщі





Про це повідомляє



«Одне має бути зрозумілим: ремонт є частиною сталої підтримки України», – сказав Пісторіус після переговорів із польським колегою Маріушем Блащаком у південно-східній Польщі.



За словами Пісторіуса, переговори щодо центру мають бути завершені протягом наступних 10 днів, якщо це можливо.



Центр повинен був створити виробник зброї Bumar-Labedy у Верхній Сілезії і він мав розпочати роботу в травні. Але прогрес зупинився через суперечки щодо фінансування із залученими підрядниками.



Послом України у Німеччині Олексій Макеєв працює недавно. Офіційно він почав свою роботу в жовтні торік, замінивши «недипломатичного дипломата» Андрія Мельника



Німеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси. Це найбільший пакет допомоги Німеччини від початку війни Росії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що робота над запланованим ремонтним центром у Польщі для німецьких бойових танків Leopard 2, які використовуються в Україні, має просуватися швидше.Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на DPA«Одне має бути зрозумілим: ремонт є частиною сталої підтримки України», – сказав Пісторіус після переговорів із польським колегою Маріушем Блащаком у південно-східній Польщі.За словами Пісторіуса, переговори щодо центру мають бути завершені протягом наступних 10 днів, якщо це можливо.Центр повинен був створити виробник зброї Bumar-Labedy у Верхній Сілезії і він мав розпочати роботу в травні. Але прогрес зупинився через суперечки щодо фінансування із залученими підрядниками.Послом України у Німеччині Олексій Макеєв працює недавно. Офіційно він почав свою роботу в жовтні торік, замінивши «недипломатичного дипломата» Андрія МельникаНімеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси. Це найбільший пакет допомоги Німеччини від початку війни Росії проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію