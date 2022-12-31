У громаді на Волині для переселенців організовують безкоштовну екскурсію
Сьогодні, 08:35
В Олиці для внутрішньо переміщених осіб організовують безкоштовну екскурсію селищем.
Про це йдеться на сторінці громади.
"6 липня 2023 року (четвер) Благодійний фонд «Рокада» Волинь організовує безплатну пішу екскурсію для внутрішньо переміщених осіб з елементами квесту, конкурсами та іншими цікавинками Олики. Запрошуємо всіх охочих долучитися до нестандартного заходу", - про це йдеться у дописі.
Екскурсія розпочнеться о 12:00, поблизу будівлі колишньої амбулаторії у смт. Олика за адресою Шевченка, 58.
До участі запрошуються ВПО, що проживають в Олицькій громаді, як в гуртожитках, так і в індивідуальному житлі.
Орієнтовний час проведення екскурсії - близько двох годин.
Контакти: тел. 0664135011 Олена.
Проєкт реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.
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Про це йдеться на сторінці громади.
"6 липня 2023 року (четвер) Благодійний фонд «Рокада» Волинь організовує безплатну пішу екскурсію для внутрішньо переміщених осіб з елементами квесту, конкурсами та іншими цікавинками Олики. Запрошуємо всіх охочих долучитися до нестандартного заходу", - про це йдеться у дописі.
Екскурсія розпочнеться о 12:00, поблизу будівлі колишньої амбулаторії у смт. Олика за адресою Шевченка, 58.
До участі запрошуються ВПО, що проживають в Олицькій громаді, як в гуртожитках, так і в індивідуальному житлі.
Орієнтовний час проведення екскурсії - близько двох годин.
Контакти: тел. 0664135011 Олена.
Проєкт реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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