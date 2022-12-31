У громаді на Волині для переселенців організовують безкоштовну екскурсію

В Олиці для внутрішньо переміщених осіб організовують безкоштовну екскурсію селищем.Про це йдеться на сторінці громади."6 липня 2023 року (четвер) Благодійний фонд «Рокада» Волинь організовує безплатну пішу екскурсію для внутрішньо переміщених осіб з елементами квесту, конкурсами та іншими цікавинками Олики. Запрошуємо всіх охочих долучитися до нестандартного заходу", - про це йдеться у дописі.Екскурсія розпочнеться о 12:00, поблизу будівлі колишньої амбулаторії у смт. Олика за адресою Шевченка, 58.До участі запрошуються ВПО, що проживають в Олицькій громаді, як в гуртожитках, так і в індивідуальному житлі.Орієнтовний час проведення екскурсії - близько двох годин.Контакти: тел. 0664135011 Олена.Проєкт реалізовується за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.