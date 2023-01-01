За минулу добу ЗСУ ліквідували майже вісім сотень окупантів

За минулу добу ЗСУ ліквідували майже вісім сотень окупантів
Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 4 липня.

Отже, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) од,
- артилерійських систем – 4252 (+32) од,
- РСЗВ – 647 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 394 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 590 (+0).

За минулу добу ЗСУ ліквідували майже вісім сотень окупантів

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Теги: втрати окупантів, Росія
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