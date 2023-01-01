За минулу добу ЗСУ ліквідували майже вісім сотень окупантів





Отже, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4059 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) од,

- артилерійських систем – 4252 (+32) од,

- РСЗВ – 647 (+6) од,

- засоби ППО ‒ 394 (+3) од,

- літаків – 315 (+0) од,

- гелікоптерів – 309 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),

- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) од,

- спеціальна техніка ‒ 590 (+0).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 4 липня.Отже, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4059 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9) од,- артилерійських систем – 4252 (+32) од,- РСЗВ – 647 (+6) од,- засоби ППО ‒ 394 (+3) од,- літаків – 315 (+0) од,- гелікоптерів – 309 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29),- крилаті ракети ‒ 1264 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9) од,- спеціальна техніка ‒ 590 (+0).

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