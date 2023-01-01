Безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах: кількість загиблих зросла





Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.



За словами Лисенка, в Сумах уже троє загиблих, 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога.



4 липня у місті оголошено день жалоби.



Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.Про це повідомив міський голова СумЗа словами Лисенка, в Сумах уже троє загиблих, 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога.4 липня у місті оголошено день жалоби.Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок.

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