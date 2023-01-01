Безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах: кількість загиблих зросла
Сьогодні, 09:20
Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.
Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
За словами Лисенка, в Сумах уже троє загиблих, 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога.
4 липня у місті оголошено день жалоби.
Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок.
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Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
За словами Лисенка, в Сумах уже троє загиблих, 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога.
4 липня у місті оголошено день жалоби.
Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок.
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