Росія вдалася до нової тактики, щоб зірвати український контрнаступ

Росія вдалася до нової тактики, щоб зірвати український контрнаступ
В останні тижні росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України.

Про це повідомляє міністерство оборони Великобританії, - пише Главком.

Як зазначається у зведенні, в основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання росією протитанкових мін.

За даними британської розвідки, у деяких районах щільність замінованих полів вказує на те, що росіяни, ймовірно, використали набагато більше мін, ніж передбачено їхньою військовою доктриною. Уповільнивши наступ ЗСУ, російські війська потім намагаються завдавати ударів по українській бронетехніці дронами-камікадзе, ударними вертольотами та артилерією.

«Хоча росія досягла певного успіху при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та брак артилерійських боєприпасів», – зазначають у міноборони Британії.

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Теги: Росія, контрнаступ, Україна
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