Зупинилося серце захисника з Волині Миколи Маркуся

Зупинилося серце захисника з Волині Миколи Маркуся
У Локачах помер ветеран АТО, військовослужбовець Микола Маркусь.

Про це повідомили в Локачинській селищній раді.

Чин похорону відбудеться 4 липня.

Початок прощання об 11:00 год в будинку по вулиці 500-річчя Локач, де проживав Микола Маркусь.

Потім похоронна процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви, де о 12:00 год розпочнеться похоронна служба.

Опісля служби кортеж із померлим попрямує по вулиці Героїв Майдану-Миру-Зелена-Володимирська до кладовища, де Воїна проведуть в останню путь з військовими почестями.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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