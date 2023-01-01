Зупинилося серце захисника з Волині Миколи Маркуся
Сьогодні, 09:40
У Локачах помер ветеран АТО, військовослужбовець Микола Маркусь.
Про це повідомили в Локачинській селищній раді.
Чин похорону відбудеться 4 липня.
Початок прощання об 11:00 год в будинку по вулиці 500-річчя Локач, де проживав Микола Маркусь.
Потім похоронна процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви, де о 12:00 год розпочнеться похоронна служба.
Опісля служби кортеж із померлим попрямує по вулиці Героїв Майдану-Миру-Зелена-Володимирська до кладовища, де Воїна проведуть в останню путь з військовими почестями.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Локачинській селищній раді.
Чин похорону відбудеться 4 липня.
Початок прощання об 11:00 год в будинку по вулиці 500-річчя Локач, де проживав Микола Маркусь.
Потім похоронна процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви, де о 12:00 год розпочнеться похоронна служба.
Опісля служби кортеж із померлим попрямує по вулиці Героїв Майдану-Миру-Зелена-Володимирська до кладовища, де Воїна проведуть в останню путь з військовими почестями.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зупинилося серце захисника з Волині Миколи Маркуся
Сьогодні, 09:40
Окупанти зранку атакували Херсон з артилерії: є загиблі
Сьогодні, 09:35
Медіа