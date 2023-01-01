Зупинилося серце захисника з Волині Миколи Маркуся

Микола Маркусь.



Про це



Чин похорону відбудеться 4 липня.



Початок прощання об 11:00 год в будинку по вулиці 500-річчя Локач, де проживав Микола Маркусь.



Потім похоронна процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви, де о 12:00 год розпочнеться похоронна служба.



Опісля служби кортеж із померлим попрямує по вулиці Героїв Майдану-Миру-Зелена-Володимирська до кладовища, де Воїна проведуть в останню путь з військовими почестями.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Локачах помер ветеран АТО, військовослужбовецьПро це повідомили в Локачинській селищній раді.Чин похорону відбудеться 4 липня.Початок прощання об 11:00 год в будинку по вулиці 500-річчя Локач, де проживав Микола Маркусь.Потім похоронна процесія попрямує до Свято-Миколаївської церкви, де о 12:00 год розпочнеться похоронна служба.Опісля служби кортеж із померлим попрямує по вулиці Героїв Майдану-Миру-Зелена-Володимирська до кладовища, де Воїна проведуть в останню путь з військовими почестями.

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