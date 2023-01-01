На війні внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Володимир Клекочко
Сьогодні, 09:55
На війні з росією загинув молодший сержант Володимир Клекочко, житель села Погулянка.
Про це повідомили в Колківській селищній раді.
Клекочко Володимир Семенович, 1971 року народження, житель села Погулянка Красновільського старостинського округу, загинув 3 липня внаслідок танкового обстрілу позицій ЗСУ, неподалік Луганської області.
У громаді оголосили триденну жалобу.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Колківській селищній раді.
Клекочко Володимир Семенович, 1971 року народження, житель села Погулянка Красновільського старостинського округу, загинув 3 липня внаслідок танкового обстрілу позицій ЗСУ, неподалік Луганської області.
У громаді оголосили триденну жалобу.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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