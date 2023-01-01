На війні внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Володимир Клекочко

На війні внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Володимир Клекочко
На війні з росією загинув молодший сержант Володимир Клекочко, житель села Погулянка.

Про це повідомили в Колківській селищній раді.

Клекочко Володимир Семенович, 1971 року народження, житель села Погулянка Красновільського старостинського округу, загинув 3 липня внаслідок танкового обстрілу позицій ЗСУ, неподалік Луганської області.

У громаді оголосили триденну жалобу.

Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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