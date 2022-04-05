Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу
Сьогодні, 10:36
СБУ затримала зрадника, який «готував» ракетний удар рф по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб рф у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області.
Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».
Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.
Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.
У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.
Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення рф.
У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).
Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб рф у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області.
Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».
Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.
Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.
У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.
Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб.
За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення рф.
У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).
Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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