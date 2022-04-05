Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу





Про це



Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб рф у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області.



Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».



Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.



Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.



У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.



Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб.



За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення рф.



У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);



▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).



Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала зрадника, який «готував» ракетний удар рф по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб рф у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області.Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб.За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення рф.У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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