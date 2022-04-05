Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу

Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу
СБУ затримала зрадника, який «готував» ракетний удар рф по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб рф у Миколаєві. Він готував нову повітряну атаку рашистів по оборонних заводах та будівлі управління СБУ в області.

Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону.

Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.

У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду», яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.

Але контррозвідники СБУ зірвали ворожі плани – своєчасно викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з фсб.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення рф.

У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.
Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Зраднику обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу
Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколаїв, зрадник, росія, ракетний удар, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів
Сьогодні, 11:00
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, – глава Військового комітету НАТО
Сьогодні, 10:45
Мешканець Миколаєва «готував» ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу
Сьогодні, 10:36
Двоє рідних братів з Волині кинули заробітки і стали на захист України
Сьогодні, 10:20
На війні внаслідок танкового обстрілу загинув Герой з Волині Володимир Клекочко
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію
05 квітень, 2022, 14:06
Ексголова сільради на Київщині закликав своїх підлеглих здаватися росіянам, – СБУ Ексголова сільради на Київщині закликав своїх підлеглих здаватися росіянам, – СБУ
28 червень, 16:10
СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф СБУ попереджає про підготовку низки нових фейків спецслужбами рф
15 червень, 11:00
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО у Києві
31 травень, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Ягодині» службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. ФОТО
Сьогодні, 11:41
 0
Боєць із Сирії став батьком 4 дітей в Україні і нині навчає виживати воїнів волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині перекинулося авто: водій і пасажир загинули
Сьогодні, 11:13
 0
За незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Павло Плісак
Сьогодні, 11:05
 0
Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8