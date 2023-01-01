Двоє рідних братів з Волині кинули заробітки і стали на захист України

Двоє рідних братів з Волині кинули заробітки і стали на захист України
Двоє рідних братів з Волині Іван та Микола майже 10 років працювали за кордоном. У перші дні повномасштабного вторгнення разом пішли у центр комплектації і приєднались до лав Нацгвардії на Волині.

Про це розповіли на сторінці військової частини 1141.

Щоб вступити до лав Нацгвардії, Микола терміново повернувся з Польщі, де працював зварювальником, а Іван відмовився від чергового виїзду на заробітки.

Нині брати разом служать у підрозділі, що охороняє важливі державні об’єкти та посилює північні рубежі оборони України.

Іван за освітою археолог. Чоловік вважає: теперішня війна – шанс для України остаточно позбавитися впливу рф. "Росія вже триста років не може дати нам спокій. Нинішня війна є продовженням Голодомору і всіх інших злочинів проти нас", – каже нацгвардієць.

Брати розповіли, що під час служби здобули багато навичок – вивчили нові тактичні підходи, домедичну допомогу топографію та інженерну справу.

"Якби на початку війни не було такої маси добровольців у регіоні, ворог міг би наважитися й на вторгнення з північно-західного напрямку", – вважають Іван та Микола.

Хоча брати провели на заробітках останнє десятиліття, але вірять, що після перемоги трудова міграція українців піде на спад – відбудова держави стане найважливішим завданням.

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Теги: війна, Росія, Україна
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