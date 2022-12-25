Окупанти зранку атакували Херсон з артилерії: є загиблі





Про це



Так, близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.



"Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.



Також пошкоджено житлові будинки.



За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти обстріляли Херсон у вівторок, 4 липня, застосувавши артилерію. Внаслідок атаки двоє людей загинули.Про це повідомляє Офіс генпрокурора.Так, близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон."Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.Також пошкоджено житлові будинки.За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію