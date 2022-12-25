Окупанти зранку атакували Херсон з артилерії: є загиблі
Сьогодні, 09:35
Окупанти обстріляли Херсон у вівторок, 4 липня, застосувавши артилерію. Внаслідок атаки двоє людей загинули.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Так, близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.
"Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено житлові будинки.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Так, близько 6:00 ранку збройні сили рф здійснили артобстріл міста Херсон.
"Двоє містян - чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено житлові будинки.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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