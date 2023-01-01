Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня

У вівторок, 4 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 23-28° тепла.За даними Sinoptik, У Луцьку хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів.: 4 липня відзначається день священномученика Терентія, єпископа Іконійського. В народі відзначали Улянів день. У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. Якщо грім гримить – довго триматиметься погана погода.