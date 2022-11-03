У Луцьку п'яний водій давав патрульним три тисячі гривень хабара

У Луцьку п'яний водій вирішив за три тисячі гривень відкупитися від патрульних, які зупинили його авто за порушення ПДР.Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.У неділю, 2 липня, близько опівдня, на вулиці Ковельській у Луцьку патрульні зупинили легковик ВАЗ, водій якого не увімкнув покажчики повороту, коли перестроювався зі смуги в смугу.Під час спілкування з керманичем інспекторам стало зрозуміло, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп’яніння, тому вони запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Drager.Громадянин погодився, й алкотестер підтвердив здогадки поліцейських, показавши результат 2,26 проміле.Поліцейські почали складати відповідні адміністративні матеріали на керманича.«Раптом останній сів на заднє сидіння службового автомобіля та передав патрульним теку із документами, повідомивши, що всередині міститься неправомірна вигода – три тисячі гривень», – йдеться у дописі.На місце викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії водія передбачають кримінальну відповідальність. На порушника також склали адмінматеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.