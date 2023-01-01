На Волині вилучили контрафактні цигарки вартістю 200 тисяч гривень
Сьогодні, 13:50
Удень 4 липня 2023 року на автодорозі поблизу Нововолинська, у ході огляду мікроавтобуса «Volkswagen Transporter», за кермом якого перебував 56-річний волинянин, працівники поліції виявили цигарки невідомого походження без належного маркування.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Згодом ще партію цигарок, адресовану цьому ж громадянину, вилучили у відділенні поштового оператора.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари вартістю орієнтовно 200 тисяч гривень.
Вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
Розпочато досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Згодом ще партію цигарок, адресовану цьому ж громадянину, вилучили у відділенні поштового оператора.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари вартістю орієнтовно 200 тисяч гривень.
Вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.
Розпочато досудове розслідування.
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