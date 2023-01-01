У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО

У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
Сьогодні, 6 червня, у Володимирській громаді попрощалися із трьома загиблими Героями Віктором Авраменком, Павлом Плісаком та Іваном Терещенком.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Палонка.

"6 липня стало чорним днем для нашої громади, адже сьогодні ми прощались та оплакували одразу трьох земляків. Запам'ятайте їхні імена - Віктор Авраменко, Павло Плісак та Іван Терещенко... Їхня загибель на полі бою - це та страшна ціна, яку платимо за незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Мер Володимира наголосив, що ми ніколи не пробачимо ворогу цю велику та гірку втрату для нашої громади та всієї країни.

Спочивайте з миром, наші Герої!

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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