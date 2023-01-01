У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО

Віктором Авраменком, Павлом Плісаком та Іваном Терещенком.



Про це Ігор Палонка.



"6 липня стало чорним днем для нашої громади, адже сьогодні ми прощались та оплакували одразу трьох земляків. Запам'ятайте їхні імена -



Мер Володимира наголосив, що ми ніколи не пробачимо ворогу цю велику та гірку втрату для нашої громади та всієї країни.



Спочивайте з миром, наші Герої!



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 6 червня, у Володимирській громаді попрощалися із трьома загиблими ГероямитаПро це повідомив міський голова Володимира"6 липня стало чорним днем для нашої громади, адже сьогодні ми прощались та оплакували одразу трьох земляків. Запам'ятайте їхні імена - Віктор Авраменко Павло Плісак та Іван Терещенко ... Їхня загибель на полі бою - це та страшна ціна, яку платимо за незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.Мер Володимира наголосив, що ми ніколи не пробачимо ворогу цю велику та гірку втрату для нашої громади та всієї країни.Спочивайте з миром, наші Герої!

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