У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Сьогодні, 6 червня, у Володимирській громаді попрощалися із трьома загиблими Героями Віктором Авраменком, Павлом Плісаком та Іваном Терещенком.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Палонка.
"6 липня стало чорним днем для нашої громади, адже сьогодні ми прощались та оплакували одразу трьох земляків. Запам'ятайте їхні імена - Віктор Авраменко, Павло Плісак та Іван Терещенко... Їхня загибель на полі бою - це та страшна ціна, яку платимо за незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Мер Володимира наголосив, що ми ніколи не пробачимо ворогу цю велику та гірку втрату для нашої громади та всієї країни.
Спочивайте з миром, наші Герої!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Палонка.
"6 липня стало чорним днем для нашої громади, адже сьогодні ми прощались та оплакували одразу трьох земляків. Запам'ятайте їхні імена - Віктор Авраменко, Павло Плісак та Іван Терещенко... Їхня загибель на полі бою - це та страшна ціна, яку платимо за незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.
Мер Володимира наголосив, що ми ніколи не пробачимо ворогу цю велику та гірку втрату для нашої громади та всієї країни.
Спочивайте з миром, наші Герої!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Наші вдома: звільнили чотирьох волинян, які більше року пробули у російському полоні
Сьогодні, 17:06
У Володимирській громаді сьогодні попрощалися із трьома Героями. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Воїна з Волині Василя Карамача нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 15:46
Медіа