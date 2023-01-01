На Луганщині загинув майор з Волині Іван Терещенко
Сьогодні, 16:55
На Луганщині загинув заступник командира батальйону майор Іван Терещенко з села Заріччя Володимирського району.
Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
46-річний військовий пенсіонер Іван Терещенко був призваний на службу 14 лютого 2023 року, обіймав посаду заступника командира батальйону.
Офіцер загинув 1 липня 2023 року внаслідок вогнепального поранення, несумісного з життям. Саме цього дня Іван Терещенко отримав звання майора.
У чоловіка залишилась дружина, донька та маленька онучка.
Про день і час прощання із загиблим майором повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.
46-річний військовий пенсіонер Іван Терещенко був призваний на службу 14 лютого 2023 року, обіймав посаду заступника командира батальйону.
Офіцер загинув 1 липня 2023 року внаслідок вогнепального поранення, несумісного з життям. Саме цього дня Іван Терещенко отримав звання майора.
У чоловіка залишилась дружина, донька та маленька онучка.
Про день і час прощання із загиблим майором повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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