На Волині зі значними опіками госпіталізували 10-місячного хлопчика
Сьогодні, 17:11
У Ковельському району зазнав опіків 10-місячний хлопчик.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент стався 4 липня у с. Люблинець Ковельського району.
Як повідомив у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, що медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.
Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інцидент стався 4 липня у с. Люблинець Ковельського району.
Як повідомив у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, що медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.
Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних у прикордонному селі
Сьогодні, 17:50
У селі біля Луцька автобус на трасі збив двох дітей
Сьогодні, 17:18
На Волині зі значними опіками госпіталізували 10-місячного хлопчика
Сьогодні, 17:11
Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
Сьогодні, 17:00
На Луганщині загинув майор з Волині Іван Терещенко
Сьогодні, 16:55
Медіа