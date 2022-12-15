На Волині зі значними опіками госпіталізували 10-місячного хлопчика

На Волині зі значними опіками госпіталізували 10-місячного хлопчика
У Ковельському району зазнав опіків 10-місячний хлопчик.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент стався 4 липня у с. Люблинець Ковельського району.

Як повідомив у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, що медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.

Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.

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Теги: Волинь, немовля, опіки
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