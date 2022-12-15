На Волині зі значними опіками госпіталізували 10-місячного хлопчика





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Інцидент стався 4 липня у с. Люблинець Ковельського району.



Як повідомив у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Шмаль, що медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.



Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському району зазнав опіків 10-місячний хлопчик.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент стався 4 липня у с. Люблинець Ковельського району.Як повідомив у коментарі керівник обласного центру екстреної медичної допомоги, що медики швидкої госпіталізували 10-місячного хлопчика з термічним опіком обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Уражено близько 20% тіла.Дитину доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.

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