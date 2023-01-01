Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв





Про це Сергія Наєва.



"Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.



Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 22 червня президент Володимир Зеленський заявив про



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою.Про це йдеться у Телеграмі командувача Об’єднаних сил генерала-лейтенанта"Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 22 червня президентзаявив про плани росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС

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