Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв

Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою.

Про це йдеться у Телеграмі командувача Об’єднаних сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва.

"Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 22 червня президент Володимир Зеленський заявив про плани росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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