Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
Сьогодні, 17:00
У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою.
Про це йдеться у Телеграмі командувача Об’єднаних сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва.
"Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.
Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 22 червня президент Володимир Зеленський заявив про плани росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у Телеграмі командувача Об’єднаних сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва.
"Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.
Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 22 червня президент Володимир Зеленський заявив про плани росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі біля Луцька автобус на трасі збив двох дітей
Сьогодні, 17:18
Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
Сьогодні, 17:00
На Луганщині загинув майор з Волині Іван Терещенко
Сьогодні, 16:55
На Волині планують скоротити кількість сіл, які входять до зони радіоактивного забруднення: перелік
Сьогодні, 16:50
Медіа