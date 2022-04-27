На Волині планують скоротити кількість сіл, які входять до зони радіоактивного забруднення: перелік

На Волині планують скоротити кількість сіл, які входять до зони радіоактивного забруднення: перелік
Кабінет Міністрів України пропонує оновити перелік населених пунктів, що входять до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. На Волині таких сіл хочуть залишити лише три.

Відповідне повідомлення опублікували на сайті Державного агенства України з управління зоною відчуження.

Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, у зоні радіоактивного забруднення пропонують залишити лише три села у Камінь-Каширському районі: Велика Яблунька, Галузія та Серхів.

Скорочення планують здійснити на основі нових дозиметричних замірів.

Наразі діючим є перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991.

Таким чином радіаційно забрудненими вважаються 166 населених пунктів на Волині:

- у Камінь-Каширському районі – 64;
- у колишньому Любешівському районі – 47;
- у колишньому Маневицькому районі – 55.

Одним із основних етапів перегляду меж забруднених зон є дозиметрична паспортизація населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, яку проведено у 2011 році.

Обговорення проєкту постанови триватиме до 22 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЧАЕС, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
Сьогодні, 17:00
На Луганщині загинув майор з Волині Іван Терещенко
Сьогодні, 16:55
На Волині планують скоротити кількість сіл, які входять до зони радіоактивного забруднення: перелік
Сьогодні, 16:50
ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ
Сьогодні, 16:37
У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Волинянка поділилась спогадами про ліквідацію аварії на ЧАЕС Волинянка поділилась спогадами про ліквідацію аварії на ЧАЕС
27 квітень, 01:01
Волинянин розповів, як брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧЕАС. ВІДЕО Волинянин розповів, як брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧЕАС. ВІДЕО
27 квітень, 2022, 00:32
На Волині рівень радіації не перевищує норму На Волині рівень радіації не перевищує норму
25 лютий, 2022, 13:42
Скільки волинські громади отримали «чорнобильських» грошей у 2021 році Скільки волинські громади отримали «чорнобильських» грошей у 2021 році
07 листопад, 2021, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних у прикордонному селі
Сьогодні, 17:50
 0
У селі біля Луцька автобус на трасі збив двох дітей
Сьогодні, 17:18
 0
На Волині зі значними опіками госпіталізували 10-місячного хлопчика
Сьогодні, 17:11
 0
Укріплюється вся лінія оборони: військові посилюють північний кордон через ситуацію на ЗАЕС, – Наєв
Сьогодні, 17:00
 0
На Луганщині загинув майор з Волині Іван Терещенко
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8