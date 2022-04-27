На Волині планують скоротити кількість сіл, які входять до зони радіоактивного забруднення: перелік





Відповідне повідомлення



Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, у зоні радіоактивного забруднення пропонують залишити лише три села у Камінь-Каширському районі: Велика Яблунька, Галузія та Серхів.



Скорочення планують здійснити на основі нових дозиметричних замірів.



Наразі діючим є перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991.



Таким чином радіаційно забрудненими вважаються 166 населених пунктів на Волині:



- у Камінь-Каширському районі – 64;

- у колишньому Любешівському районі – 47;

- у колишньому Маневицькому районі – 55.



Одним із основних етапів перегляду меж забруднених зон є дозиметрична паспортизація населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, яку проведено у 2011 році.



Обговорення проєкту постанови триватиме до 22 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України пропонує оновити перелік населених пунктів, що входять до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. На Волині таких сіл хочуть залишити лише три.Відповідне повідомлення опублікували на сайті Державного агенства України з управління зоною відчуження.Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, у зоні радіоактивного забруднення пропонують залишити лише три села у Камінь-Каширському районі: Велика Яблунька, Галузія та Серхів.Скорочення планують здійснити на основі нових дозиметричних замірів.Наразі діючим є перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991.Таким чином радіаційно забрудненими вважаються 166 населених пунктів на Волині:- у Камінь-Каширському районі – 64;- у колишньому Любешівському районі – 47;- у колишньому Маневицькому районі – 55.Одним із основних етапів перегляду меж забруднених зон є дозиметрична паспортизація населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, яку проведено у 2011 році.Обговорення проєкту постанови триватиме до 22 липня.

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