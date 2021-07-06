У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Шестеро випускників ліцеїв у Нововолинську склали національний мультипредметний тест на 200 балів.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Отже, максимальну кількість балів на НМТ отримали:
1. Олександра Доновська, Нововолинський ліцей № 2 – українська мова.
2. Олександр Гоменюк і 3. Борис Козачок, Нововолинський ліцей № 3 - математика.
4. Сергій Панько, Нововолинський ліцей № 4 імені Тараса Шевченка - біологія.
5. Владислав Осадчук, Нововолинський ліцей № 8 – математика.
6. Арсен Монець, Нововолинський ліцей № 8 – історія.
«Вітаю випускників і їх учителів з високими результатами. Нехай щастить!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів.
Ще одна випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.
А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
Четверо випускників із міста на Волині склали мультитест на 200 балів.
Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів.
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Отже, максимальну кількість балів на НМТ отримали:
1. Олександра Доновська, Нововолинський ліцей № 2 – українська мова.
2. Олександр Гоменюк і 3. Борис Козачок, Нововолинський ліцей № 3 - математика.
4. Сергій Панько, Нововолинський ліцей № 4 імені Тараса Шевченка - біологія.
5. Владислав Осадчук, Нововолинський ліцей № 8 – математика.
6. Арсен Монець, Нововолинський ліцей № 8 – історія.
«Вітаю випускників і їх учителів з високими результатами. Нехай щастить!» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів.
Ще одна випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.
А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.
Четверо випускників із міста на Волині склали мультитест на 200 балів.
Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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