У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО

У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО
Шестеро випускників ліцеїв у Нововолинську склали національний мультипредметний тест на 200 балів.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

Отже, максимальну кількість балів на НМТ отримали:

1. Олександра Доновська, Нововолинський ліцей № 2 – українська мова.

2. Олександр Гоменюк і 3. Борис Козачок, Нововолинський ліцей № 3 - математика.

4. Сергій Панько, Нововолинський ліцей № 4 імені Тараса Шевченка - біологія.

5. Владислав Осадчук, Нововолинський ліцей № 8 – математика.

6. Арсен Монець, Нововолинський ліцей № 8 – історія.

«Вітаю випускників і їх учителів з високими результатами. Нехай щастить!» – йдеться у повідомленні.


У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО


У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО


У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО


У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО


У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО


У місті на Волині шестеро випускників ліцеїв склали мультитест на 200 балів. ФОТО


Нагадаємо, випускниця з Луцького району склала мультитест на 600 балів.

Ще одна випускниця з Волині набрала максимальну кількість балів на НМТ з історії України.

А випускниця Іваничівського ліцею №2 імені Юрія Лелюкова Олена Просова отримала 200 балів з української мови під час складання Національного мультипредметного тесту.

Четверо випускників із міста на Волині склали мультитест на 200 балів.

Випускник з Волині склав мультитест на 200 балів.

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Теги: мультитест, 200 балів, Волинь
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