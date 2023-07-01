ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ





Про це Дмитро Орлов, пише Європейська правда.



"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 липня о 01:21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ", - зазначив він.



Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.



Нагадуємо:



До початку війни, в лютому 2022 року, до ЗАЕС вело чотири лінії 750 кВ, уточнили в МАГАТЕ.



1 липня Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.



30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти "зменшують присутність" на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з "Росатомом" – вони мають виїхати до 5 липня, "бажаний напрямок евакуації" – територія окупованого Криму.



Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов також заявив, що російські війська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.Про це повідомляє міський голова Енергодарапише Європейська правда."Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція 4 липня о 01:21 втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ", - зазначив він.Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.До початку війни, в лютому 2022 року, до ЗАЕС вело чотири лінії 750 кВ, уточнили в МАГАТЕ.1 липня Запорізьку атомну станцію вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.30 червня в ГУР повідомили, що російські окупанти "зменшують присутність" на захопленій Запорізькій атомній електростанції. В українській розвідці уточнили, що російські військові рекомендували евакуюватися персоналу, який підписав контракти з "Росатомом" – вони мають виїхати до 5 липня, "бажаний напрямок евакуації" – територія окупованого Криму.Керівник ГУР Міноборонитакож заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС

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