Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят

Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят
У Первомайському Харківської області внаслідок обстрілу росіян постраждала 31 особа, в тому числі 11 дітей, пошкоджено багатоповерхівки й автомобілі.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Станом на 15:00, відомо про значну кількість постраждалих: 31 особу госпіталізовано (з них 9 дітей, двоє немовлят - 1 рік та 10 місяців). Є пошкоджені багатоповерхівки та авто. Росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці», - зазначив він.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по Первомайському на Харківщині за пів години після початку панахиди у місті за загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком.
Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят
Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят

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Теги: Росія, Україна, війна
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