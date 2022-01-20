На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію

Прокурори Волинської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шістьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів.Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.За даними слідства, двоє в'язнів Маневицької виправної колонії №42 та четверо їхніх спільників з волі (усі – жителі Львівської області) налагодили механізм постачання в установу виконання покарань метадону.Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці зафіксували шість епізодів надходження наркотиків у колонію.Під час санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та в ДУ «Маневицька ВК №42» вилучено мобільні телефони, банківські картки, на які надходили грошові кошти за придбання наркотичних засобів, а також автомобіль, який використовувався під час протиправної діяльності.Чотирьом обвинуваченим, які на час вчинення злочинів перебували на волі, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.