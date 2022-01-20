На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію
Сьогодні, 15:40
Прокурори Волинської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шістьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За даними слідства, двоє в'язнів Маневицької виправної колонії №42 та четверо їхніх спільників з волі (усі – жителі Львівської області) налагодили механізм постачання в установу виконання покарань метадону.
Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці зафіксували шість епізодів надходження наркотиків у колонію.
Під час санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та в ДУ «Маневицька ВК №42» вилучено мобільні телефони, банківські картки, на які надходили грошові кошти за придбання наркотичних засобів, а також автомобіль, який використовувався під час протиправної діяльності.
Чотирьом обвинуваченим, які на час вчинення злочинів перебували на волі, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
За даними слідства, двоє в'язнів Маневицької виправної колонії №42 та четверо їхніх спільників з волі (усі – жителі Львівської області) налагодили механізм постачання в установу виконання покарань метадону.
Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці зафіксували шість епізодів надходження наркотиків у колонію.
Під час санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та в ДУ «Маневицька ВК №42» вилучено мобільні телефони, банківські картки, на які надходили грошові кошти за придбання наркотичних засобів, а також автомобіль, який використовувався під час протиправної діяльності.
Чотирьом обвинуваченим, які на час вчинення злочинів перебували на волі, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
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