На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію

На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію
Прокурори Волинської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення шістьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, двоє в'язнів Маневицької виправної колонії №42 та четверо їхніх спільників з волі (усі – жителі Львівської області) налагодили механізм постачання в установу виконання покарань метадону.

Упродовж грудня 2022 – лютого 2023 року правоохоронці зафіксували шість епізодів надходження наркотиків у колонію.

Під час санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та в ДУ «Маневицька ВК №42» вилучено мобільні телефони, банківські картки, на які надходили грошові кошти за придбання наркотичних засобів, а також автомобіль, який використовувався під час протиправної діяльності.
На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію

Чотирьом обвинуваченим, які на час вчинення злочинів перебували на волі, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Волинь, Маневичі, колонія, наркотики, прокуратура
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