Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 15:05
Василя Кияновського, військового з селища Головне, нагородили відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного «Золотий хрест».
Про це повідомили у Головненській громаді.
"Боєць нині на фронті. Василь отримав гідну нагороду, він заслужив її, наполегливо працюючи. Вклав чимало сил і терпіння. Дякуємо за захист! Нехай синьо-жовті кольори замайорять по всій звільненій від ворога Україні. Хай твоя відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування! Міцного здоров’я та Перемоги!" - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО:
«Золотий хрест» – це відзнака, затверджена наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 2022 року. Вона входить до нагородної системи Головнокомандувача Української армії. Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
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Про це повідомили у Головненській громаді.
"Боєць нині на фронті. Василь отримав гідну нагороду, він заслужив її, наполегливо працюючи. Вклав чимало сил і терпіння. Дякуємо за захист! Нехай синьо-жовті кольори замайорять по всій звільненій від ворога Україні. Хай твоя відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування! Міцного здоров’я та Перемоги!" - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО:
«Золотий хрест» – це відзнака, затверджена наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 2022 року. Вона входить до нагородної системи Головнокомандувача Української армії. Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
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