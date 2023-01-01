Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ

Василя Кияновського, військового з селища Головне, нагородили відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного «Золотий хрест».



Про це



"Боєць нині на фронті. Василь отримав гідну нагороду, він заслужив її, наполегливо працюючи. Вклав чимало сил і терпіння. Дякуємо за захист! Нехай синьо-жовті кольори замайорять по всій звільненій від ворога Україні. Хай твоя відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування! Міцного здоров’я та Перемоги!" - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО:



«Золотий хрест» – це відзнака, затверджена наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 2022 року. Вона входить до нагородної системи Головнокомандувача Української армії. Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , військового з селища Головне, нагородили відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України«Золотий хрест».Про це повідомили у Головненській громаді."Боєць нині на фронті. Василь отримав гідну нагороду, він заслужив її, наполегливо працюючи. Вклав чимало сил і терпіння. Дякуємо за захист! Нехай синьо-жовті кольори замайорять по всій звільненій від ворога Україні. Хай твоя відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування! Міцного здоров’я та Перемоги!" - йдеться в повідомленні.«Золотий хрест» – це відзнака, затверджена наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 2022 року. Вона входить до нагородної системи Головнокомандувача Української армії. Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

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