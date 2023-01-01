Росіяни завдали удару по Первомайському на Харківщині: 12 постраждалих, серел них – діти





Про це Олег Синєгубов.



"У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", - йдеться в повідомленні.



Як зазначає Олегом Фадєєнком (позивний “Малиш”), який помер у шпиталі від важкого поранення, отриманого під Бахмутом.



Вибух у місті пролунав за пів години після початку панахиди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни завдали удару по місту Первомайський на Харківщині, постраждали 12 людей, із них п’ятеро - діти.Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА"У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", - йдеться в повідомленні.Як зазначає Укрінформ , сьогодні у Первомайському прощаються з загиблим військовослужбовцем(позивний “Малиш”), який помер у шпиталі від важкого поранення, отриманого під Бахмутом.Вибух у місті пролунав за пів години після початку панахиди.

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