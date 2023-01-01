Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка
Сьогодні, 4 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка.

Про це повідомили у Голобській громаді.

"У післяобідню пору тіло загиблого героя Стасюка Юрія Миколайовича привезуть в батьківську домівку, до рідного селища Голоби. Просимо жителів громади зустріти загиблого військовослужбовця живим коридором та з гідністю вшанувати Героя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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