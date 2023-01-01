Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка

Юрія Стасюка.



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"У післяобідню пору



Зазначається, що про час повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 липня, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у Голобській громаді."У післяобідню пору тіло загиблого героя Стасюка Юрія Миколайовича привезуть в батьківську домівку, до рідного селища Голоби. Просимо жителів громади зустріти загиблого військовослужбовця живим коридором та з гідністю вшанувати Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час повідомлять згодом.

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