Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка
Сьогодні, 14:10
Сьогодні, 4 липня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Стасюка.
Про це повідомили у Голобській громаді.
"У післяобідню пору тіло загиблого героя Стасюка Юрія Миколайовича привезуть в батьківську домівку, до рідного селища Голоби. Просимо жителів громади зустріти загиблого військовослужбовця живим коридором та з гідністю вшанувати Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Голобській громаді.
"У післяобідню пору тіло загиблого героя Стасюка Юрія Миколайовича привезуть в батьківську домівку, до рідного селища Голоби. Просимо жителів громади зустріти загиблого військовослужбовця живим коридором та з гідністю вшанувати Героя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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