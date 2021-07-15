На Рівненській у Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 13:35
На вулиці Рівненській у Луцьку, на мосту сталася аварія за участю двох авто.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
ДТП сталася 4 липня, орієнтовно о 12:00. Зіштовхнулися Renault та Fiat.
На місці аварії працюють правоохоронці. Рух на мосту та перед них – ускладнений, його регулюють патрульні.
Як розповів Суспільному чоловік водійки Renault Андрій, його дружина в аварії не травмувалася. Зіткнення відбулося, коли жінка повертала з вулиці Мазепи на міст.
Наразі відомо, що водія Fiat з місця аварії забрала швидка.
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Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
ДТП сталася 4 липня, орієнтовно о 12:00. Зіштовхнулися Renault та Fiat.
На місці аварії працюють правоохоронці. Рух на мосту та перед них – ускладнений, його регулюють патрульні.
Як розповів Суспільному чоловік водійки Renault Андрій, його дружина в аварії не травмувалася. Зіткнення відбулося, коли жінка повертала з вулиці Мазепи на міст.
Наразі відомо, що водія Fiat з місця аварії забрала швидка.
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