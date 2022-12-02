На Волині горіли дві господарські будівлі та сміття





Про це повідомили у ДСНС Волині.



3 липня о 12:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Оконськ Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі спільно з працівниками ВПО ДП Маневицьке ЛГ села Оконськ. На гасіння пожежі подано 1 водяний ствол, пожежу ліквідовано о 12:40, ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



О 17:19 цим же підрозділом ДСНС спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Колки приборкано пожежу ще однієї дерев’яної господарської будівлі в селі Семки Луцького району. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Цієї ж доби пожежники 19-ї ДПРЧ смт Голоби ліквідували пожежу сміття в місті Ковель. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби підрозділами пожежно–рятувальної служби Волинської області ліквідовано 3 пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.3 липня о 12:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Оконськ Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі спільно з працівниками ВПО ДП Маневицьке ЛГ села Оконськ. На гасіння пожежі подано 1 водяний ствол, пожежу ліквідовано о 12:40, ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 17:19 цим же підрозділом ДСНС спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Колки приборкано пожежу ще однієї дерев’яної господарської будівлі в селі Семки Луцького району. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.Цієї ж доби пожежники 19-ї ДПРЧ смт Голоби ліквідували пожежу сміття в місті Ковель. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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