На Волині горіли дві господарські будівлі та сміття

На Волині горіли дві господарські будівлі та сміття
Протягом минулої доби підрозділами пожежно–рятувальної служби Волинської області ліквідовано 3 пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

3 липня о 12:24 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в селі Оконськ Камінь-Каширського району. На місце події направлено вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі спільно з працівниками ВПО ДП Маневицьке ЛГ села Оконськ. На гасіння пожежі подано 1 водяний ствол, пожежу ліквідовано о 12:40, ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 17:19 цим же підрозділом ДСНС спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Колки приборкано пожежу ще однієї дерев’яної господарської будівлі в селі Семки Луцького району. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Цієї ж доби пожежники 19-ї ДПРЧ смт Голоби ліквідували пожежу сміття в місті Ковель. Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горіли дві господарські будівлі та сміття

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Теги: Волинь, пожежники, сміття
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