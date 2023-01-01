На війні внаслідок осколкового поранення в голову загинув Герой з Волині Юрій Амірханян
Сьогодні, 13:50
В Донецькій області загинув захисник Юрій Амірханян, житель села Льотниче.
Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
Юрій Михайлович, 1975 року народження, був військовослужбовцем 2-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7064.
26 лютого 2022 року захисник був прийнятий на військову службу та будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу, мужно виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 3 липня 2023 року в результаті осколкового поранення в голову в Донецькій області. Поранення виявилося несумісне з життям.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик.
Юрій Михайлович, 1975 року народження, був військовослужбовцем 2-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7064.
26 лютого 2022 року захисник був прийнятий на військову службу та будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу, мужно виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 3 липня 2023 року в результаті осколкового поранення в голову в Донецькій області. Поранення виявилося несумісне з життям.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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