На війні внаслідок осколкового поранення в голову загинув Герой з Волині Юрій Амірханян

В Донецькій області загинув захисник, житель села Льотниче.Про це повідомив голова Зимнівської громадиЮрій Михайлович, 1975 року народження, був військовослужбовцем 2-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7064.26 лютого 2022 року захисник був прийнятий на військову службу та будучи відданим військовій присязі на вірність українському народу, мужно виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 3 липня 2023 року в результаті осколкового поранення в голову в Донецькій області. Поранення виявилося несумісне з життям.