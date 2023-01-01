Екскомандир волинської бригади став начальником військкомату в Одесі

Олександра Охріменка.



Про це 4 липня Валерій Залужний.



Охріменко до цього був



«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.



Попереднього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова звільнили за особистим дорученням президента Володимира Зеленського після журналістського розслідування про майно його сім’ї, яке родина нажила за час війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначилиПро це 4 липня повідомив головнокомандувач ЗСУОхріменко до цього був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний заявляє, що Охріменко — один з найкращих військових командирів.«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.Попереднього керівника Одеського обласного ТЦКзвільнили за особистим дорученням президентапісля журналістського розслідування про майно його сім’ї, яке родина нажила за час війни.

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