Екскомандир волинської бригади став начальником військкомату в Одесі

Екскомандир волинської бригади став начальником військкомату в Одесі
На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили Олександра Охріменка.

Про це 4 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Охріменко до цього був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний заявляє, що Охріменко — один з найкращих військових командирів.

«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.

Попереднього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова звільнили за особистим дорученням президента Володимира Зеленського після журналістського розслідування про майно його сім’ї, яке родина нажила за час війни.

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Теги: Олександр Охріменко, Валерій Залужний, Волинь, Одеса
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