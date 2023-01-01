Екскомандир волинської бригади став начальником військкомату в Одесі
Сьогодні, 13:08
На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили Олександра Охріменка.
Про це 4 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Охріменко до цього був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний заявляє, що Охріменко — один з найкращих військових командирів.
«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.
Попереднього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова звільнили за особистим дорученням президента Володимира Зеленського після журналістського розслідування про майно його сім’ї, яке родина нажила за час війни.
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Про це 4 липня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Охріменко до цього був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний заявляє, що Охріменко — один з найкращих військових командирів.
«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — додав Залужний.
Попереднього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова звільнили за особистим дорученням президента Володимира Зеленського після журналістського розслідування про майно його сім’ї, яке родина нажила за час війни.
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