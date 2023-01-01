У Луцьку водій відсудив у міськради 76 тисяч за ДТП на слизькій дорозі





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Як йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду, ДТП сталась 12 грудня минулого року на вулиці Наливайка: тоді водій автомобіля Volkswagen Passat зіткнувся з електроопорою. На думку позивача, аварія сталась через те, що дорога у цьому місці була слизькою та покрита ожеледицею.



Відтак чоловік подав позов до суду з вимогою заплатити йому 68,9 тис. грн завданих матеріальних збитків, 5 тис. грн моральної шкоди та ще 2,5 тис. грн за проведення оцінки.



Відповідачем у цій справі зазначене управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ Луцької міськради. У відзиві представник зазначив, що позивач не довів наявність протиправної бездіяльності з боку департаменту. Але водночас не заперечив, що саме департамент є балансоутримувачем цієї дороги.



На судове засідання, яке відбулося 29 червня, сторони не прибули. Дослідивши докази, суд дійшов до висновку, що позов необхідно задовольнити. Зокрема, одним з важливих доказів став акт обстеження ділянки вулиці, на якій сталось ДТП. У ньому зазначено, що вказана ділянка не відповідає вимогам ДСТУ, оскільки дорога покрита ожеледицею.



«Відповідач як балансоутримувач дороги всупереч єдиним правилам не вжив вчасних заходів для приведення експлуатаційного стану дорожнього покриття у відповідність, негайно не усунув виявлену ожеледицю, а за неможливості це зробити невідкладно не позначив таку ділянку дороги дорожніми знаками», – йдеться у рішенні.



Тож суддя Владислав Черняк зобов'язав управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ виплатити позивачеві 76,4 тис. грн.



Додамо, що рішення суду поки не набрало законної сили, оскільки відповідач може оскаржити його, подавши апеляцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд зобов'язав департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради виплатити 76 тисяч гривень водієві, який потрапив у ДТП через слизьку дорогу. У суді чоловік довів, що не впорався з керуванням через покриту ожеледицею ділянку проїзної частини.Про це повідомляє Zaxid.net Як йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду, ДТП сталась 12 грудня минулого року на вулиці Наливайка: тоді водій автомобіля Volkswagen Passat зіткнувся з електроопорою. На думку позивача, аварія сталась через те, що дорога у цьому місці була слизькою та покрита ожеледицею.Відтак чоловік подав позов до суду з вимогою заплатити йому 68,9 тис. грн завданих матеріальних збитків, 5 тис. грн моральної шкоди та ще 2,5 тис. грн за проведення оцінки.Відповідачем у цій справі зазначене управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ Луцької міськради. У відзиві представник зазначив, що позивач не довів наявність протиправної бездіяльності з боку департаменту. Але водночас не заперечив, що саме департамент є балансоутримувачем цієї дороги.На судове засідання, яке відбулося 29 червня, сторони не прибули. Дослідивши докази, суд дійшов до висновку, що позов необхідно задовольнити. Зокрема, одним з важливих доказів став акт обстеження ділянки вулиці, на якій сталось ДТП. У ньому зазначено, що вказана ділянка не відповідає вимогам ДСТУ, оскільки дорога покрита ожеледицею.«Відповідач як балансоутримувач дороги всупереч єдиним правилам не вжив вчасних заходів для приведення експлуатаційного стану дорожнього покриття у відповідність, негайно не усунув виявлену ожеледицю, а за неможливості це зробити невідкладно не позначив таку ділянку дороги дорожніми знаками», – йдеться у рішенні.Тож суддязобов'язав управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ виплатити позивачеві 76,4 тис. грн.Додамо, що рішення суду поки не набрало законної сили, оскільки відповідач може оскаржити його, подавши апеляцію.

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