СБУ знешкодила злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців





Про це



Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців.



Під час комплексних заходів затримано 12 учасників угруповання.

Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.



За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків.



Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.



Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку.



Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.



Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб.



Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.



Готову «продукцію» вони реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів.



Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:



▪️ комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;



▪️ оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.



Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);



▪️​ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);



▪️ ​ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство);



▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ знешкодила потужне хакерське угруповання, яке «зламувало» банківські рахунки українців.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців.Під час комплексних заходів затримано 12 учасників угруповання.Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків.За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків.Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали в різних фінустановах Києва.Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, що відкривали депозитні рахунки у банку.Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб.Крім того, у ході розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу.Готову «продукцію» вони реалізовували через власні зв’язки серед наркодилерів.Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів виявлено:▪️ комп’ютерну техніку, банківські картки та сімкарти мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;▪️ оптову партію канабісу на майже 8 млн грн.Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);▪️​ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);▪️ ​ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство);▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років узвʼязнення.

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