Поліцейський з Луцька майже рік звільняє українську землю від рашистів
Сьогодні, 15:25
Михайло Савчук родом із Луцька, а на Любешівщині він знайшов свою долю. У місцевому відділенні поліцейської діяльності працював дільничним. Однак уже майже рік зі зброєю в руках захищає Україну від російської навали.
Про це пише Нове життя.
Народився Михайло Миколайович у Луцьку. І хоча, як сам розповідає, про професію поліцейського ніколи не мріяв, та саме з нею поєднав своє життя. «Просто було бажання боротися із злочинністю, іншими правопорушеннями», – обґрунтовує свій вибір Михайло Савчук.
У 2018 році Михайло Миколайович поповнив ряди поліцейських на Любешівщині.
«Сюди я переїхав, коли зустрів свою кохану Оксану. За нею й перебрався у Любешів. Працював дільничним інспектором у селищі та довколишніх населених пунктах», – розповідає Михайло Савчук.
Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, чоловік не міг залишатися байдужим до долі країни. Тож записався до зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». Так наш земляк торік уперше вирушив у горнило війни, боронити рідну землю від російського окупанта. І пробув там дев’ять місяців.
Після тривалого перебування на Харківському напрямку, він повернувся додому на ротацію. Тут, на Поліссі, в колі найрідніших і найдорожчих людей, пробув три місяці. І знову повернувся у стрій.
Тож тепер уже на Донеччині разом із побратимами із «Заходу» звільняє українську землю від рашистів. Там і зустрічає професійне свято, з чим ми його вітаємо та бажаємо якнайшвидшого повернення додому.
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Про це пише Нове життя.
Народився Михайло Миколайович у Луцьку. І хоча, як сам розповідає, про професію поліцейського ніколи не мріяв, та саме з нею поєднав своє життя. «Просто було бажання боротися із злочинністю, іншими правопорушеннями», – обґрунтовує свій вибір Михайло Савчук.
У 2018 році Михайло Миколайович поповнив ряди поліцейських на Любешівщині.
«Сюди я переїхав, коли зустрів свою кохану Оксану. За нею й перебрався у Любешів. Працював дільничним інспектором у селищі та довколишніх населених пунктах», – розповідає Михайло Савчук.
Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, чоловік не міг залишатися байдужим до долі країни. Тож записався до зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». Так наш земляк торік уперше вирушив у горнило війни, боронити рідну землю від російського окупанта. І пробув там дев’ять місяців.
Після тривалого перебування на Харківському напрямку, він повернувся додому на ротацію. Тут, на Поліссі, в колі найрідніших і найдорожчих людей, пробув три місяці. І знову повернувся у стрій.
Тож тепер уже на Донеччині разом із побратимами із «Заходу» звільняє українську землю від рашистів. Там і зустрічає професійне свято, з чим ми його вітаємо та бажаємо якнайшвидшого повернення додому.
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