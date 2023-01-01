Поліцейський з Луцька майже рік звільняє українську землю від рашистів

Поліцейський з Луцька майже рік звільняє українську землю від рашистів
Михайло Савчук родом із Луцька, а на Любешівщині він знайшов свою долю. У місцевому відділенні поліцейської діяльності працював дільничним. Однак уже майже рік зі зброєю в руках захищає Україну від російської навали.

Про це пише Нове життя.

Народився Михайло Миколайович у Луцьку. І хоча, як сам розповідає, про професію поліцейського ніколи не мріяв, та саме з нею поєднав своє життя. «Просто було бажання боротися із злочинністю, іншими правопорушеннями», – обґрунтовує свій вибір Михайло Савчук.

У 2018 році Михайло Миколайович поповнив ряди поліцейських на Любешівщині.

«Сюди я переїхав, коли зустрів свою кохану Оксану. За нею й перебрався у Любешів. Працював дільничним інспектором у селищі та довколишніх населених пунктах», – розповідає Михайло Савчук.

Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення росії, чоловік не міг залишатися байдужим до долі країни. Тож записався до зведеного батальйону Національної поліції України «Захід». Так наш земляк торік уперше вирушив у горнило війни, боронити рідну землю від російського окупанта. І пробув там дев’ять місяців.

Після тривалого перебування на Харківському напрямку, він повернувся додому на ротацію. Тут, на Поліссі, в колі найрідніших і найдорожчих людей, пробув три місяці. І знову повернувся у стрій.

Тож тепер уже на Донеччині разом із побратимами із «Заходу» звільняє українську землю від рашистів. Там і зустрічає професійне свято, з чим ми його вітаємо та бажаємо якнайшвидшого повернення додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Рада скасувала право на відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли їхав на фронт, відчував, що додому більше не повернеться: спогади про загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 16:00
На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію
Сьогодні, 15:40
Поліцейський з Луцька майже рік звільняє українську землю від рашистів
Сьогодні, 15:25
Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 15:05
Росіяни завдали удару по Первомайському на Харківщині: 12 постраждалих, серел них – діти
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят
Сьогодні, 16:15
Коли їхав на фронт, відчував, що додому більше не повернеться: спогади про загиблого Героя з Волині Коли їхав на фронт, відчував, що додому більше не повернеться: спогади про загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 16:00
Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 15:05
Росіяни завдали удару по Первомайському на Харківщині: 12 постраждалих, серел них – діти Росіяни завдали удару по Первомайському на Харківщині: 12 постраждалих, серел них – діти
Сьогодні, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Серед постраждалих у Первомайському після російського обстрілу – двоє немовлят
Сьогодні, 16:15
 0
Коли їхав на фронт, відчував, що додому більше не повернеться: спогади про загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині судитимуть членів злочинної організації, які постачали наркотики у виправну колонію
Сьогодні, 15:40
 0
Поліцейський з Луцька майже рік звільняє українську землю від рашистів
Сьогодні, 15:25
 0
Воїна з Волині Василя Кияновського нагородили «Золотим хрестом» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8