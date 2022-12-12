У селі біля Луцька автобус на трасі збив двох дітей





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В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що у ДТП постраждала дитина та неповнолітня дівчина.



Важко травмованого хлопчика 5-6 років із політравмою медики швидкої доставили у ВОДЛ.



У дівчини 16-17 років травма ноги, медики наразі оглядають її.



На місці працює дві бригади швидкої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП, в якій постраждало двоє дітей, сталася близько 15 години у селі Княгининок Луцького району.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, автобус на трасі збив двох дітей.В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що у ДТП постраждала дитина та неповнолітня дівчина.Важко травмованого хлопчика 5-6 років із політравмою медики швидкої доставили у ВОДЛ.У дівчини 16-17 років травма ноги, медики наразі оглядають її.На місці працює дві бригади швидкої.

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