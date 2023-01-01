Судитимуть двох посадовців Держрибагенства Волині, які «погоріли» на хабарі

Судитимуть двох посадовців Держрибагенства Волині, які «погоріли» на хабарі
Судитимуть двох посадовців управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури Волині.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про одержання неправомірної вигоди посадовцями управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області.

За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» упродовж березня-травня 2023 року одержували неправомірну вигоду від громадянина за не притягнення його до адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконний вилов риби.

Викрили посадовців 02 травня 2023 року під час одержання чергового траншу – 10 тисяч гривень.

Один із обвинувачених відсторонений від посади, інший – звільнений.

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Теги: Волинь, прокуратура, хабарі, Держрибагенство, посадовці
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