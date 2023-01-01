На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук
На Харківщині 2 липня загинув військовий з Волині Олександр Карпук.

Про це повідомили у Турійській громаді.

"Завтра, 5 липня, Турійщина прощатиметься із Героєм Олександром Карпуком, 30.10.1990 року народження. На захист країни Олександр став у перший же день повномасштабної війни. У важких боях упродовж 16 місяців виборював волю для нас, українців, від московського окупанта. Ворожа куля обірвала життя справжнього Сина України у боях на Харківському напрямку. Висловлюємо щире співчуття батькам, братам, родині та побратимам загиблого воїна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіло Героя у рідне село Селець привезуть завтра орієнтовно об 11 годині. Біля домівки воїна Олександра о 13 годині буде звершена заупокійна літургія. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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