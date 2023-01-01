На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Карпук

Олександр Карпук.



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"Завтра, 5 липня, Турійщина прощатиметься із Героєм Олександром Карпуком, 30.10.1990 року народження. На захист країни Олександр став у перший же день повномасштабної війни. У важких боях упродовж 16 місяців виборював волю для нас, українців, від московського окупанта. Ворожа куля обірвала життя справжнього Сина України у боях на Харківському напрямку. Висловлюємо щире співчуття батькам, братам, родині та побратимам загиблого воїна", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що тіло Героя у рідне село Селець привезуть завтра орієнтовно об 11 годині. Біля домівки воїна Олександра о 13 годині буде звершена заупокійна літургія. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині 2 липня загинув військовий з ВолиніПро це повідомили у Турійській громаді."Завтра, 5 липня, Турійщина прощатиметься із Героєм Олександром Карпуком, 30.10.1990 року народження. На захист країни Олександр став у перший же день повномасштабної війни. У важких боях упродовж 16 місяців виборював волю для нас, українців, від московського окупанта. Ворожа куля обірвала життя справжнього Сина України у боях на Харківському напрямку. Висловлюємо щире співчуття батькам, братам, родині та побратимам загиблого воїна", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що тіло Героя у рідне село Селець привезуть завтра орієнтовно об 11 годині. Біля домівки воїна Олександра о 13 годині буде звершена заупокійна літургія. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.

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