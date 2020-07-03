Волинські поліцейські отримали подяки, грамоти та відзнаки. ФОТО

З нагоди Дня Національної поліції волинські поліцейські отримали подяки, грамоти та відзнаки. Урочистість відбулась сьогодні, 4 липня, в ГУНП у Волинській області за участю керівництва поліції Волині та запрошених гостей.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих у війні з росією – тих, хто віддав життя за Батьківщину і незалежність України.Звертаючись до присутніх, начальник ГУНП у Волинській областіподякував особовому складу за сумлінне виконання службових обов’язків. «Сьогодні восьма річниця з часу створення Національної поліції України. За цей час всередині системи відбулись суттєві зміни, і вони позитивні. З часу повномасштабного вторгнення ми робимо все, що від нас потрібно, аби забезпечити порядок в області, а іноді й більше, ніж це передбачено функціональними обов’язками. З травня минулого року наші колеги несуть службу в зоні бойових дій, працюють на деокупованих територіях, інші забезпечують порядок і безпеку тут. Дякую всім, хто прикладає максимум зусиль задля того, аби громадяни жили спокійно та безпечно», - наголосив начальник поліції.Також особовий склад привітали голова Волинської обласної адміністрації, заступник голови Волинської обласної ради, Луцький міський голова, голова Волинського апеляційного суду, представники духовенства, інші запрошені.Також цього дня присвоєно спеціальні звання: полковник поліції - підполковнику поліції, т.в.о. начальника Луцького РУП, підполковник поліції - начальнику Володимирського РВП, майорута заступнику начальника Володимирського РВП, майоруЗагалом, з нагоди 8-ї річниці створення Національної поліції України нагороджено понад сімдесят працівників структурних та територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області. Заохочувальні відзнаки працівникам передані для урочистого вручення безпосередньо у колективах підрозділів.Окрім того, за участю запрошених гостей, сьогодні відбулось вручення ключів від службових автомобілів, придбаних за кошт держбюджету Національною поліцією України.